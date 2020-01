Jean Oliveira reúne e recebe demanda da Associação dos Apicultores Chapada dos Parecis

O deputado Jean Oliveira, na semana passada, esteve reunido com a Associação dos Apicultores Chapada dos Parecis – Apis, quando recebeu demanda da entidade para ajudar na aquisição de um equipamento para produzir cera aveolada. O equipamento vai atender os produtores da Zona da Mata.

Jean Oliveira comprometeu-se que irá ajudar na aquisição do equipamento e discutiu com os apicultores sobre a produção de mel na zona da mata e sobre as necessidades desse segmento produtivo. O presidente da Apis, José Aparecido Buziquia, o Zinho, informou que os associados se reúnem regularmente e discutem metas de produção, propõe soluções para as necessidades de sua associação entre outros assuntos de interesse da categoria.

A Apis é uma entidade que neste ano de 2020 completa 31 anos de atividade apícola. A criação de abelhas tem beneficiado dezenas de famílias em toda a zona da mata e mostrado ao estado que ainda existem diferentes potencialidades de produção que necessitam ser mais exploradas e valorizadas.

O presidente da associação, o Zinho, agradeceu ao deputado por ter reunido com o segmento dos produtores de mel de abelha e também a disponibilidade de ajudar na aquisição do equipamento para produção de cera alveolada. Cera alveolada é uma lâmina de cera de abelha prensada.

“Defendemos a proposta que o produtor rural precisa se organizar em entidades como associações e cooperativas e a Apis desde já pode contar com nosso apoio”, disse Jean Oliveira.

Assessoria de Comunicação – Dep. Jean Oliveira

Porto Velho, 29 de janeiro de 2020