Carnaval: Maior festa popular passará em branco em vilhena

Bela e talentosa! A Beldade, Allyne Assunção, 24 anos, acadêmica de enfermagem, disputará o título de Miss Grand Brasil 2020.

A expectativa e o desejo é trazer título nacional para a região norte, a Rondoniense Allyne Assunção, além de linda possui uma inteligência extraordinária.

O evento será de 27 a 30 deste mês, em Bento Gonçalves-RS. A jovem celebridade com toda sua beleza, elegância, simpatia e inteligência e com as medidas perfeitas muito bem distribuídas, com 1,74m de altura e 54 kg, cabelos e olhos preto, sorriso lindo, a miss é natural da cidade de Porto Velho, estado de Rondônia.

Sempre muito bem assessorada pela Agency de Modelo Felicittá, com a direção de Gleice Leite, em busca de novos títulos para Rondônia no Miss Grand Brasil 2020, as modelos Felicittá já possuem 6 títulos nacionais e 3 Internacional.

A atual Miss Grand Brasil Marjorie Marcelle ficou O Top 5 do Miss Grand International 2019, realizado na Venezuela.

Foto: Reprodução/Agency de Modelo Felicittá

Fonte: Rolim Notícias