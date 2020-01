Acidente na BR-364 interdita pista entre Médici e Ji-Paraná

Um caminhão, uma carreta e dois veículos de passeio foram engolidos pelo buraco, depois que o asfalto cedeu no trecho.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a pista abriu cerca de 15 metros em virtude de um alagamento na via. A hipótese trabalhada pelos bombeiros é que um açude próximo ao local tenha se rompido e inundado a via.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMR), o acidente ocorreu por volta de 2h00 da manhã. No caminhão estavam duas pessoas do sexo masculino; na carreta estava o condutor e um passageiro; no primeiro carro também só havia o motorista; e no último veículo estava a mulher e o esposo.

Todos caíram na cratera, e a mulher foi arrastada pela correnteza e desapareceu. A PMR informou que ainda não tem mais dados das pessoas envolvidas no acidente.

O Corpo de Bombeiros de Juiz de Fora foi acionado para o local e levou os seis indivíduos do sexo masculino com ferimentos para hospitais em Ubá, Rio Pomba e Juiz de Fora.

Viaturas da polícia e dos bombeiros estão no local fazendo buscas pela mulher desaparecida. A entrada para Tabuleiro, através da MG-133, está completamente interditada.

Fonte: G1 Zona da Mata