Pudim de Tapioca com coco agrada a todos os paladares e é a cara do Brasil

Dois ingredientes bem brasileiros: coco e tapioca. A união desses dois é a típica receita que podemos chamar de verde e amarela. Essa parceria é a base de um pudim de tapioca delicioso. Fácil de preparar e que agrada a todos os paladares.

Aprenda como preparar.

Ingredientes

50g de coco ralado

400 ml de leite

200ml de leite de coco (1 garrafinha)

1 lata de leite condensado

2/3 de xícara de tapioca granulada

2 ovos

Modo de preparo

Aqueça o leite com o leite de coco até começar a ferver. Desligue e acrescente a tapioca e o coco. Deixe descansar por 1 hora, ou até os grãozinhos da tapioca ficarem bem macios. De vez em quando mexa os ingredientes porque a tapioca vai se juntando e grudando no fundo do recipiente. Bata no liquidificador o leite condensado e os ovos. Misture com os outros ingredientes (a tapioca e o coco que ficaram de molho nos leites). Caramelize uma forma de buraco no meio com açúcar, coloque o pudim e leve para assar em banho-maria até ficar firme. Coloque no forno em 180ºC por cerca de 35 minutos, mas pode variar conforme o forno. Deixe gelar e só então desenforme.

Fonte: Guia da Semana