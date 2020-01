Polícia Penal frustra fuga de apenados do semiaberto em Ji-Paraná

O fato aconteceu na noite do último domingo, 26, durante uma ronda de rotina dos policias penais do regime semiaberto de Ji-Paraná, onde observaram um comportamento estranho dos apenados.

Na ocasião os apenados cantavam alto no intuito de disfarçar o barulho que faziam para quebrar a parede, quando foram surpreendidos pelos policiais.

A tentativa de fuga aconteceu no pavilhão A, onde contém 55 apenados, incluindo presos da facção Comando vermelho. Mesmo com o efetivo reduzido e com as condições de trabalho precárias, os agentes conseguiram frustrar mais uma fuga.

Em seguida os apenados foram retirados do pavilhão e após feito uma vistoria os policiais penais encontraram os objetos usados para quebrar a parede e o gancho que seria usado como “Tereza” para pular o muro.

Devido a quantidade de apenados soltos no pavilhão, não foi possível identificar quem estava quebrando o concreto para fuga.

Fonte: comando190