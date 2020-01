“Pedofilia pode ser legalizada no Brasil”, alerta Damares Alves

Como vem acontecendo em todos os municípios do Estado, o MDB – Movimento Democrático Brasileiro, vem realizando reuniões com a presença de filiados, lideranças, simpatizantes e autoridades visando as eleições de outubro de 2020.

O encontro em Rolim de Moura foi realizado no auditório do Posto Rio Machado, na última sexta feira, às 19:30horas e, contou com a presença de várias lideranças, alémdo presidente regional do partido, Sr. Amilton Pires, estiveram ainda o Senador da República Confúcio Moura, o Deputado Federal Lucio Mosquini, o Deputado Estadual Jean de Oliveira, O Vereador também do partido Enio Reinicke, o Prefeito de Novo Horizonte do Oeste Cleiton Cheregatto, a Secretária Municipal de Educação Vânia Regina, a Presidente da Recicoop Lucineide Santos, e correligionários.

Durante o encontro vários temas ligados à próxima eleição foram discutidos, inclusive na questão da nominata do MDB no município que deve ser completa para os cargos majoritários e de Vereadores, cuja presença foi maciça dos pretensos candidatos.

Em seu pronunciamento o Senador da República Confúcio Moura, elogiou a organização do partido em Rolim de Moura e citou que “apesar de ter no município um pretenso candidato que trabalhou comigo e goza da minha amizade, aqui vou caminhar com o partido”, citando o nome de Aldair Julio Pereira, pretenso candidato a prefeito no próximo pleito.

Ainda durante o encontro, o Senador Confúcio Moura falou de seu mandato, e das emendas de sua autoria que foram direcionadas para Rolim de Moura, sendo 1 milhão e 200 mil reais para a área educacional e 450 mil reais para a construção do barracão da Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Rolim de Moura (Recicoop), o que foi muito comemorado.

Fonte: VITINHO OLIVEIRA