Tragédia: 5 pessoas de uma mesma família morrem afogadas em rio de general carneiro

Uma das pessoas socorridas informou aos bombeiros que havia também uma criança em um dos carros mas, até o momento, não foi localizado

Três pessoas morreram em um acidente na BR-277, em Guarapuava, no Km 307, na Serra da Esperança, região central do Paraná, na tarde desta quarta-feira (22), de acordo com o Corpo de Bombeiros. Pelo menos outras três pessoas ficaram feridas no acidente e foram encaminhadas para hospitais da cidade.

Uma das pessoas socorridas informou aos bombeiros que havia também uma criança em um dos carros mas, até a publicação desta reportagem, nenhuma criança havia sido localizada.

O acidente envolveu uma Ford Ranger, com placa de Cascavel/PR, um Fiat Palio Weekend, com placa de Contenda/PR, e uma carreta bitrem. De acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o bitrem ficou sem freio e invadiu a pista contrária batendo contra o Palio e, em seguida, contra a Ranger.

O Instituto Médico-Legal (IML) de Guarapuava identificou as três pessoas que morreram no acidente. Trata-se de Antônio Nelson Koslinski (57 anos) e Amanda Machado Koslinski (18 anos), que estavam no Fiat/Palio Weekend, e Adriano Cezar Damian (53 anos), que conduzia a Ford/Ranger.

Na caminhonete, uma mulher (57 anos) ficou gravemente ferida e foi encaminhada para o Hospital Santa Tereza; no Palio, uma jovem (18 anos) teve lesões graves e foi levada para o Hospital São Vicente de Paulo.

Fonte: G1, MidiaMax, Correio do Cidadão – Em Trânsito