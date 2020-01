Rondônia tem superávit orçamentário de R$ 300 milhões para 2020 e região do Café recebe investimentos

Com controle de gastos, trabalho alinhado, e ações estratégicas, Rondônia sai da situação de déficit orçamentário de R$ 420 milhões em 2019 para superávit de R$ 300 milhões em 2020. O anúncio foi feito pelo governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, que cumpriu agenda na região do Café, composta pelos municípios de Cacoal, Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, São Felipe do Oeste, Primavera de Rondônia e Ministro Andreazza) .

‘‘Esse é o orçamento que nós planejamos, e não o que nos foi deixado. Pegamos o Estado com orçamento em baixa e agora temos R$ 300 milhões acima, e isso é para investir no nosso Estado’’, disse o governador que projeta que o estado de Rondônia se torne mais atrativo para investidores e que atenda uma das principais demandas da população: a geração de emprego.

PIMENTA BUENO

Com o anúncio positivo das finanças do Estado, na sexta-feira (24), o governador esteve nos municípios de Pimenta Bueno e Espigão do Oeste, que receberam investimentos para o fomento da agricultura. Para Pimenta Bueno, foram destinados maquinários e mudas de café. A solenidade contou com a presença de vereadores, deputados e prefeitos.

A entrega de um trator, uma grade e uma carreta ao município fazem parte de uma economia que o governo fez do recurso da emenda da Bancada Federal. ‘‘Nós conseguimos economizar R$ 22 milhões e nós empenhamos para adquirir mais equipamentos’’, explica Marcos Rocha. O recurso de bancada foi investido em Rondônia através de convênio com a Seagri pelo programa Calha Norte.

O município também recebeu 12.719 mudas de café através do Programa Estadual Plante Mais. No Estado, mais de 18 mil produtores trabalham com a cafeicultura, a maioria são agricultores familiares, como Odair Alves da Silva, 44 anos. ‘‘É muito importante essa iniciativa, principalmente para produtores como eu que não tem condição de ficar comprando mudas, mas agora com incentivo do governo ajuda muito’’, considera.

‘‘Rondônia é um estado voltado para o agronegócio e nós estamos trabalhando incansavelmente para fazer esse setor crescer’’, garante Marcos Rocha. ‘‘No ano passado foram adquiridas 560 mil mudas de café e atendendo a determinação do governador, de incentivar mais a produção agrícola, já está na Supel a licitação para mais 3 milhões de mudas de café para esse ano’’, reforça o secretário da Seagri, Evandro Padovani.

O governador ainda anunciou a reativação através de convênio com o DER dos trabalhos da empresa responsável pela pavimentação urbana do município de Pimenta Bueno.

ESPIGÃO DO OESTE

Para o município de Espigão do Oeste foram destinados quatro tratores, quatro grades e um resfriador de leite com capacidade de 1.500 litros, e ainda foram entregues mais de 100 títulos definitivos de lotes urbanos através do Programa Título Já, que acontece por meio de parceria entre prefeitura e o governo do Estado. A solenidade também contou com a presença de vereadores, deputados e prefeitos.

Santina Ficanha, 66 anos, conta que esperou mais de 20 anos. ‘‘Agora eu sou dona’’, disse ela que agora passa a segurança jurídica da propriedade que ocupa. Para o governador, além de dar dignidade às famílias que há tempos aguardavam pelo título, a regularização também é um forte instrumento de aquecimento da economia, uma vez que com a documentação, os proprietários passam a ter acesso a crédito e podem investir em melhorias.

De acordo com o secretário da Sepat, Constantino Erwen , a meta é regularizar 4.600 lotes no município. Já foram entregues no município 225 títulos urbanos.

DESENVOLVIMENTO

Acompanhada da comitiva de secretários responsáveis pela Casa Civil (Júnior Gonçalves), Seagri (Evandro Padovani), Sesau (Fernando Máximo), Sedam (Elias Resende), Sepat (Constantino Erwen) e pelo secretário executivo regional (Celso Adame), o governador pontuou para a população, as medidas que foram adotadas e os desafios superados para avançar no desenvolvimento de Rondônia.

Ele comemora vários feitos, como medidas adotadas visando qualidade aos serviços oferecidos aos pacientes do hospital João Paulo II, a doação de recurso do Tribunal de Contas para construção do novo Hospital de Urgência e Emergência e o recente repasse de R$ 100 milhões do governo federal para a Saúde Pública de Rondônia. E ainda o bom desempenho dos estudantes da rede pública estadual, inclusive alunos da Mediação Tecnológica, que alcançaram boas notas no Enem.

O governador explicou, ainda, que não esteve tão presente nos municípios em 2019, pois naquele ano o Estado estava com orçamento abaixo do necessário e que priorizou buscar recursos em Brasília, e optou por usar o recurso que seria para as viagens no interior para investir em educação, saúde e segurança.

‘‘Nós temos aplicado todos os recursos de forma eficiente, inclusive quero agradecer aos deputados, pois temos trabalhado de forma alinhada, e os projetos que nós apresentamos foram aprovados. É essa união de esforços que vai gerar benefícios para a sociedade. Passamos muito sufoco no ano passado, mas graças a uma força-tarefa estamos cumprindo o dever de casa’’, considera Marcos Rocha. ‘‘Foi por isso que estive menos presente nos municípios. Mas agora é diferente, estamos com o nosso orçamento e o planejamento é fazer visitas aos municípios’’, garantiu Marcos Rocha, ao reforçar que cobra das secretarias que ações do governo alcancem todos os municípios. Ele ainda enfatizou que a transparência e o combate à corrupção continuaram fazendo parte das ações essenciais do governo. Ainda na região do Café, o governador visitou a indústria de bicicletas instalada em Pimenta Bueno há 34 anos e que gera 2,5 mil empregos diretos, e foi até as emissoras locais de TV e Rádio prestar contas à sociedade sobre as ações planejadas pelo governo para este ano.

Texto: Vanessa Moura

Fotos: Ésio Mendes

Secom – Governo de Rondônia