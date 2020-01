N° de casos de malária aumenta quase 40% em Rondônia nos últimos 3 anos

Mil pacientes serão beneficiados com a primeira etapa do Projeto Visão, em Cacoal. A ação é da deputada Jaqueline Cassol que destinou R$ 3,6 milhões para o Governo do Estado executar mutirões de cirurgia de catarata na cidade. A iniciativa foi lançada nesse sábado (25), no Hospital Regional de Cacoal, com a presença da deputada e do governador de Rondônia, Marcos Rocha.

“Estou muito feliz em estar na minha cidade anunciando recursos para ações de saúde”, declarou a deputada.

As cirurgias terão início no dia 01 de fevereiro e atenderão pacientes de nove municípios: Cacoal, Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, São Felipe do Oeste, Primavera de Rondônia, Ministro Andreazza, Costa Marques, Seringueiras e São Francisco do Guaporé, no Vale do Guaporé. Os pacientes serão selecionados pelo Sistema de Regulação Estadual (Sisreg), da Secretaria de Estado da Saúde.

De acordo com a deputada, Em breve será ampliado o atendimento. “Inicialmente 1000 pacientes serão atendidos, mas a Secretaria de Estado da Saúde está elaborando um novo planejamento para beneficiar mais pessoas”, explicou.

A deputada ressaltou que os mutirões foram pensados para evitar que os pacientes precisem se deslocar em grandes distâncias para passar pelo procedimento. “Quando concebi o Projeto Visão e conquistei os recursos estabeleci como critério que o mutirão fosse feito em Cacoal para atender os moradores do interior”, destacou.

O governador Marcos Rocha afirmou que a parceria com a deputada possibilitou ações de recuperação da saúde no estado. “A deputada, de forma fantástica, disponibilizou quase R$ 9 milhões para o estado promover ações de recuperação da saúde” , disse “Ela trabalha pelo bem da sociedade”, completou.

O secretário de saúde Fernando Máximo informou que será possível zerar a fila de espera pela cirurgia de catarata no Estado.

CIRURGIAS ORTOPÉDICAS- Também foi o lançado oficialmente o Projeto Mobilizar para cirurgias ortopédicas em Rondônia. As cirurgias começaram na segunda-feira (20) e até dia 01 de fevereiro serão realizados mais de 122 procedimentos em pacientes de 34 municípios no Hospital Regional de Cacoal.

“Estamos zerando a fila de pacientes de ortopédicas geral em Cacoal e Região e tudo isso com apoio incondicional da emenda da deputada Jaqueline Cassol”, declarou Máximo.

A deputada viabilizou R$ 3 milhões para a compra de órteses e próteses e para custeio dos procedimentos.

