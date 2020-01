Homem executado no pátio do posto de combustível em Vilhena é identificado

Segundo vizinhos, na residência há uma grande entrada e saída de pessoas suspeitas, inclusive o morador, que não estava no momento

O incêndio foi registrado no final da tarde deste domingo, 26, na Travessa dos Parecis (Antiga 10 Metros), no bairro São Cristóvão em Rolim de Moura.

De acordo com vizinhos, dois suspeitos em uma motocicleta teriam adentrado no quintal que não possui muro, com um galão e em seguida fugiram tomando rumo ignorado, momento que foi possível perceber as fumaças saindo de dentro da residência.

De imediato, os vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros que conseguiram apagar o incêndio e evitar que a residência fosse completamente destruída. Infelizmente os poucos móveis, bem como sofá, cama e outros pertences foram consumidos pelo fogo.

O galão foi localizado, no qual dava para perceber o cheiro forte de gasolina. O morador da residência não estava na residência. Segundo vizinhos, na residência há uma grande entrada e saída de pessoas suspeitas, inclusive o morador que não se encontrava na residência.

Fonte: Planeta Folha

Outras Imagens