PRF apreende 80 frascos de mercúrio estrangeiro em Ariquemes (RO)

A dupla, que transportava a carga tóxica, pretendia vendê-la por mais de 50 mil reais em garimpos da região

Na madrugada deste sábado (25), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, em Ariquemes (RO), 80 frascos de mercúrio de procedência estrangeira. A carga, que é tóxica, tem um valor de mercado avaliado em R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais).

Enquanto fazia fiscalizações em frente à Unidade Operacional (UOP) da PRF em Ariquemes (km 519 da BR-364), uma guarnição deu, por volta das 4h30, comando de parada a um carro de passeio, que era ocupado por dois homens, de 35 e 42 anos.

Os policiais observaram que a dupla estava nervosa e que as portas do carro não estavam com as características originais. Depois de uma busca aprofundada no veículo, os agentes acharam, em compartimentos ocultos, 80 frascos de mercúrio estrangeiro, cada um deles pesando 1 quilo.

Segundo os homens, a carga havia sido comprada por quarenta mil reais e seria revendida por 56 mil reais em garimpos da região. A dupla foi presa em flagrante pelos crimes de contrabando (artigo 334 do Código Penal) e transporte de produto tóxico (artigo 56 da Lei de Crimes Ambientais).

Fonte: Agencia PRF