A Funerária Alta Floresta informa o horário do sepultamento de Celso e Luciano

É com pesar que comunicamos o falecimento de Luciano Morais Batista ,seu corpo está no legista em cacoal e vai ser liberado aproximadamete meia noite e será velado na capela da Funerária Alta Floresta, e seu sepultamento será neste sábado dia 25 de janeiro a partir das 15hs no cemitério local.

A família enlutada agradece a presença e o apoio de parentes e amigos.

Fonte: Florestanoticias.com