Na BR 364, 8 kg de cocaína e 30 kg de peixes são apreendidos pela PRF

Dois Suspeitos foram presos na linha 114 Sul zona Rural de Nova Brasilândia D” Oeste na tarde desta quinta-feira (23), pela equipe da Polícia Militar e Polícia Civil.

Segundo informações uma das vítimas estava trabalhando na lavoura na linha 114 Norte quando um suspeito armado com revólver chegou e anunciou o assalto rendendo a vítima, o suspeito levou o sitiante até a casa dele e rendeu a esposa do sitiante.

Logo em seguida outro comparsa chegou na casa da vítima portando uma faca e passou a ameaçar as vítimas querendo dinheiro, o tempo todo os suspeitos pedindo onde estaria o dinheiro, a vítima negando que tinha dinheiro, enquanto um suspeito com a faca no pescoço da mulher do sitiante ameaçava cortar o pescoço caso não falasse onde estava o dinheiro.

Após alguns minutos revirando a casa da vítima, os suspeitos pegaram a motocicleta Honda Bros 160 de cor preta alguns objetos e uma pequena quantia em dinheiro, após cometer o roubo os suspeitos saíram e quando estavam chegando na estrada dera uns tiros para assustar as vítimas.

Os suspeitos fugiram sentido 114 sul e a PM com apoio da PC inicializou as diligencias após ser comunicada do roubo, com base nas características, os policiais adentraram na linha 114 sul e com informações sobre as características dos suspeitos e das motocicletas foi possível localizar no travessão entre 114 / e linha 21 próximo a casa do suspeito a motocicleta roubada poucos minutos do sitiante Bros preta.

Em seguida foi localizado o suspeito identificado pelas iniciais G. M. J de 33 anos que já é um velho conhecido no meio policial, os policiais receberam informações que havia acabado de acontecer outro roubo a mão armada na linha 21, onde o outro suspeito comparsa de G.M rendeu as vítimas e roubou TV, e 300 reais em dinheiro e objetos, na fuga após este roubo efetuou disparos para intimidas as vítimas.

Após colher estas informações das vítimas na linha 21, a guarnição juntamente com equipe da PC avistaram o outro suspeito vindo de motocicleta com dois ocupantes, rapidamente foi dado ordem de parado, os suspeitos pararam o veículo, durante uma revista pessoal foi encontrado na cintura do suspeito M.J.B.S um coldre sem aram, em baixo do banco da moto foi encontrado uma arma de fogo, no bolso da bermuda havia 10 munições calibre 22, a mesma faca usada no roubo na linha 114 norte e os objetos roubados na linha 21.

Diante dos fatos o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para UNISP juntamente com outro suspeito, no quintal do suspeito G.M foi encontrado além da motocicleta Bros roubada poucas horas na 114 Norte, foi encontrada uma Titan prata furtada em Nova Brasilândia dia 12 de Janeiro.

Todos os envolvidos e objetos roubados foram entregues na UNISP para providencias cabíveis.

Fonte: Www.Rondoniaews.com