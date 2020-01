Ministra Damares promete ajudar mulher sem pernas e mãos de Porto Velho

Entre 27 e 31 de janeiro, mais de 100 técnicos e colaboradores da Energisa Rondônia desembarcarão em Alta Floresta D’Oeste. Eles fazem parte do programa Energia que Transforma, criado para reforçar as equipes de atendimento, realizar obras de melhoria na rede e manutenções preventivas, além de intensificar a abrangência de programas sociais, como o Tarifa Social. Em uma semana, a empresa investirá cerca de R$ 4 milhões no município para garantir que a energia chegue com confiabilidade e qualidade a seus 25 mil habitantes.

De acordo com o diretor-presidente da Energisa Rondônia, André Theobald, as ações contemplam manutenções na rede de distribuição da área urbana e rural, a fim de aumentar a confiabilidade e a qualidade no fornecimento de energia da região. Serão realizadas intervenções nos bairros Vila Marcão e Linhas 45, 47,5, P50, e 160. Elas incluem a substituição de postes e cerca de 590 equipamentos da rede.

“O reforço das equipes da Energisa na semana do Energia que Transforma permitirá intensificar as obras de uma nova linha alimentadora de 1,5 km, que vai melhorar a qualidade do serviço no município. Alta Floresta terá mais energia, com menos quedas e interrupções no fornecimento”, afirma Theobald.

A responsabilidade social também não fica para trás e será um passo importante neste projeto, promovendo a eficiência energética em Alta Floresta D’Oeste. Aproximadamente 2 mil lâmpadas de clientes da Energisa serão trocadas por outras, mais eficientes. Além disso, 100 clientes de baixa renda terão suas geladeiras substituídas por novas unidades, com eficiência comprovada pelo selo Procel. O caminhão do programa de Eficiência Energética ‘Nossa Energia’ também estará na cidade, na Praça Castelo Branco, com iniciativas para promover o consumo consciente e atividades recreativas para crianças.

Também vamos reforçar nosso atendimento. A agência será transferida para a Associação Comercial e Industrial de Alta Floresta (Aciaf), onde os clientes poderão realizar serviços de transferência de titularidade, religação e nova ligação, além de cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica e negociação de débitos em condições especiais”, finaliza Theobald. Também estão previstos aproximadamente 150 serviços comerciais, que incluem ligações novas de energia e religações.

Importante obra com desligamento programado de energia

Outra importante obra prevista pela Energisa para promover a modernização e melhorar a qualidade do fornecimento de energia para a cidade de Alta Floresta D’Oeste e região é a implantação de uma nova linha de média tensão de 34,5KV. Proveniente da Subestação Rolim de Moura, ela terá 24,5 km de extensão e servirá como alternativa para eventuais ocorrências na linha atual de distribuição de energia para a cidade, oriunda da Subestação Santa Luzia.

A entrega dessa obra está prevista para junho, mas uma das etapas mais importantes ocorrerá no sábado, 1º de fevereiro. Para isso, haverá um desligamento programado de energia na cidade nesta data, entre 13h e 19h.

Agência de Atendimento Energia que Transforma

Aciaf – Rua Ceará, 3861 – Centro – Alta Floresta

Horário de Atendimento: 8h às 12h e 14h às 17h30

Ingrid Nascimento – (69) 9 8475-3969

Marina Rievers – (69) 9 8405-7931

Mauro Ramos – (21) 9 9273-2716

Tamiris Garcia – (69) 9 8475-3969

Fonte: Florestanoticias.com