Seleções Femininas de base farão jogos preparatórios diante do Peru

O Colégio Classe A ficou com medalha de prata, perdendo o titulo para Escola Coopema, do Mato Grosso, por 43 a 23, na final da categoria infantil masculino (12 a 14 anos). O outro representante, o Colégio Álvarez Azevedo, perdeu a decisão para Escola Projeção Taguatinga, do Distrito Federal, por 57 a 37, na final do juvenil masculino (15 a 17 anos).

Outras cinco equipes rondonienses conseguiram medalhas de bronze, mas não alcançaram a classificação, uma vez que o regulamento da competição só garante vagas para a campeã e vice-campeã de cada modalidade.

Além da vaga a fase final, o Classe A também ficou em terceiro nas outras duas categorias no feminino de basquete .

O time infantil masculino de vôlei do Colégio Tiradentes, de Vilhena, também garantiu o bronze ao derrotar a escola Educandário Ebenézer, do Distrito Federal, por 2 sets a 1. Bronze também para o handebol infantil masculino, com o Colégio Castro Alves, de Cerejeiras, que venceu a escola Maristinha Brasília, do Distrito Federal, por 22 a 15. A outra medalha de bronze foi para o futsal infantil feminino da escola Fernando Souza, de Espigão do Oeste.

REGIONAL VERDE

Realizada neste ano em Palmas, a Regional Verde dos Jogos Escolares da Juventude contou com os estados da Região Norte do Brasil, mais o Distrito Federal e o Mato Grosso. Esta fase da competição é composta somente por equipes das modalidades coletivas que disputam vagas à fase nacional da maior competição escolar do Brasil, que será realizada em novembro, na cidade de Blumenau – SC. A capital do Tocantins foi a 15ª cidade a receber a maior competição escolar do país.

Ao todo, o estado de Rondônia foi representado por 152 atletas, acompanhados de 16 técnicos/professores e 6 profissionais entre dirigentes e oficiais, ou seja chefe de delegação, jornalista, fisioterapeuta e oficiais do desporto. Ao todo, 16 equipes disputaram em quatro modalidades coletivas: basquete, futsal, handebol, vôlei, nas categorias infantil 12 a 14 anos e juvenil de 15 a 17

Confira a lista com os 32 times classificados para a etapa Nacional dos Jogos Escolares da Juventude Blumenau 2019:

Basquete feminino 12 a 14 anos

Campeão: Escola Estadual 13 de Maio, de Sorriso (MT)

Vice-campeão: Centro Educacional 07 do Gama, Brasília (DF)

Basquete masculino 12 a 14 anos

Campeão: Escola Interativa Coopema, de Barra do Garças (MT)

Vice-campeão: Colégio Classe A, de Porto Velho (RO)

Basquete feminino 15 a 17 anos

Campeão: Colégio Santa Catarina de Sena, de Belém (PA)

Vice-campeão: IFTO Campus Palmas (TO)

Basquete masculino 15 a 17 anos

Campeão: Colégio Projeção Taguatinga (DF)

Vice-campeão: Escola Estadual Álvares de Azevedo, de Vilhena (RO)

Futsal feminino 12 a 14 anos

Campeão: CED Adventista de Taguatinga (DF)

Vice-campeão: Centro de Ensino Aquarela, de Primavera do Leste (MT)

Futsal masculino 12 a 14 anos

Campeão: Centro Educacional Recanto da Criança, de Manaus (AM)

Vice-campeão: CEF 01 Riacho Fundo II, de Brasília (DF)

Futsal feminino 15 a 17 anos

Campeão: CED JK Guará, de Brasília (DF)

Vice-campeão: Colégio Santa Madre, de Belém (PA)

Futsal masculino 15 a 17 anos

Campeão: Colégio Santa Rosa, de Belém (PA)

Vice-campeão: Colégio Fato, de Cuiabá (MT)

Handebol feminino 12 a 14 anos

Campeão: Colégio Mãe Divina Providência, de Primavera do Leste (MT)

Vice-campeão: Colégio Militar Dom Pedro II, de Brasília (DF)

Handebol masculino 12 a 14 anos

Campeão: Escola Municipal Fernando Pessoa, de Parauapebas (PA)

Vice-campeão: Escola Municipal Domingos Agenor Smith, de Coari (AM)

Handebol feminino 15 a 17 anos

Campeão: Escola Estadual 13 de Maio, de Sorriso (MT)

Vice-campeão: Colégio Marista Brasília (DF)

Handebol masculino 15 a 17 anos

Campeão: Escola Estadual 13 de Maio, de Sorriso (MT)

Vice-campeão: Escola Estadual Senador João Bosco Ramos de Lima, de Manaus (AM)

Vôlei feminino 12 a 14 anos

Campeão: Escola Estadual Tancredo Neves, de Boavista (RR)

Vice-campeão: Colégio São Paulo, de Belém (PA)

Vôlei masculino 12 a 14 anos

Campeão: Escola Estadual Reinaldo Thompson, de Manaus (AM)

Vice-campeão: Centro Educacional Maria Auxiliadora-CEMA, de Cuiabá (MT)

Vôlei feminino 15 a 17 anos

Campeão: Escola Fátima, de Brasília (DF)

Vice-campeão: Escola Interativa Coopema, de Barra do Garças (MT)

Vôlei masculino 15 a 17 anos

Campeão: Escola Estadual Gonçalves Dias, de Boavista (RR)

Vice-campeão: Colégio Ideal, de Belém (PA)