Detran anuncia leilão de veículos apreendidos nas regionais

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Rondônia realiza leilão de veículos apreendidos e que não foram retirados pelos proprietários conforme determina a legislação nas regionais de Cacoal e de Vilhena. Serão leiloados, em fevereiro, 1.776 veículos entre carros e motocicletas, sendo 970 em Cacoal e 806 em Vilhena.

A gerente de leilões do Detran, Eva Cristina Soares de Oliveira, disse que, no leilão da Ciretran de Cacoal, os interessados podem fazer os lances nos dias 11 e 12 de fevereiro. Nos dias 13 e 14 do referido mês, o Detran fará a entrega de notas dos veículos arrematados. Eva Cristina ressalta que o leilão de Cacoal abrange também os veículos apreendidos no município de Espigão do Oeste. O leilão será realizado na Associação dos Policiais e Bombeiros Militares de Cacoal das 7h30 às 13h30.

O leilão da regional de Vilhena será realizado nos dias 17 e 18 de fevereiro para oferta de lance, e abrangem os veículos apreendidos nos municípios de Alta Floresta, Alto Alegre dos Parecis, Cabixi, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Corumbiara, Nova Brasilândia, Novo Horizonte do Oeste, Posto Avançado de Migrantinopolis, Pimenteiras, Rolim De Moura, Santa Luzia, São Felipe e de Vilhena. As notas dos veículos arrematados serão entregues nos dias 19,20 e 21 do referido mês. O leilão será realizado no Ginásio Poliesportivo Jorge Teixeira de Oliveira em Vilhena.

A gerente de leilão disse que todos os veículos que serão leiloados estão na condição de “conservado”, ou seja, voltarão a circular, após a devida regularização. “Os veículos leiloados são liberados totalmente desembaraçados de débitos até o ano de realização do leilão, para propiciar a transferência de propriedade para o arrematante”, afirmou.

Ela explica que com o valor do arremate é realizado o rateio de débitos e pagos aqueles suprimidos pelo arrematante, o que restar não pagos, os débitos anteriores ao leilão, são de responsabilidade do proprietário anterior.

O diretor geral do Detran, coronel Neil Gonzaga explica que poderão participar do leilão pessoas físicas e jurídicas, maiores de 18 anos ou emancipadas, previamente cadastradas junto ao Detran Rondônia ou seus procuradores, desde que munidos de documentação legal, conforme determina a lei. O cadastramento está disponível no endereço eletrônico www.detran.ro.gov.br, devendo a ficha de cadastro ser impressa e entregue nas Comissões de Leilões até a data de realização do leilão.

No ato do cadastramento, o interessado receberá um número de identificação (ID), apresentação obrigatória no ato de arrematação de veículo na sessão pública de venda dos veículos. O arrematante deverá realizar o pagamento do valor de arremate do veículo no prazo de 24h do término da sessão pública de oferta de lances.

Os interessados em participar do presente leilão poderão retirar o edital no site – www.detran.ro.gov.br

VISITAÇÃO DOS LOTES

Os interessados em arrematar veículos que serão leiloados poderão ir até os pátios do Detran para ver as condições dos carros e motocicletas que serão leiloados. A visitação acontece no período de 10 dias úteis que antecedem a realização do leilão, das 7h30 às 13h30. Não será permitida a visitação dos veículos nos dias e horários da realização do leilão.

Visitação dos lotes do leilão de Cacoal acontece no período de 28.01 à 10.02 nos pátios de Cacoal e de Espigão do Oeste.

Visitação dos lotes do leilão de Vilhena acontece no período de 03.02 à 14.02 nos pátios dos municípios de Alta Floresta, Alto Alegre dos Parecis, Cabixi, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Corumbiara, Nova Brasilândia, Novo Horizonte do Oeste, Posto Avançado de Migrantinopolis, Pimenteiras, Rolim De Moura, Santa Luzia, São Felipe e de Vilhena.