Há 50 anos | Irmãs de SP e RJ procuram pelo pai em Rolim de Moura; Veja o vídeo

Mesmo com o último concurso PRF realizado recentemente, uma nova seleção para este ano já estava sendo cogitada

O concurso PRF (Polícia Rodoviária Federal) ainda espera a autorização do Ministério da Economia, chefiado pelo Ministro Paulo Guedes, para ser realizado. A expectativa é de que o novo processo seletivo crie 4.435 vagas, sendo 4.360 para policial rodoviário federal (exige ensino superior) e 75 para agente administrativo (exige ensino médio). Ainda que em recentes declarações do Ministro Guedes têm ido contra a liberação de novos concursos públicos.

A segurança pública e o policiamento federal tem sido o foco do atual governo, sempre defendido pelo atual presidente Jair Bolsonaro (Sem partido). De acordo com o presidente da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF), Deolindo Carniel, a instituição conta com uma promessa do governo de promover novos certames para a instituição anualmente até 2022, com oferta de mil vagas cada.

Caso isto se concretiza, o total solicitado pode ser dividido por vários editais. De acordo com o sindicalista, o objetivo é contar com 13.098 policiais rodoviários até o final do governo Bolsonaro. Vale lembrar que o diretor-geral da corporação, Adriano Furtado, também afirmou, no final de 2019, que pretende ter o quadro completo de servidores preenchido até 2022.

“O objetivo, a meta e todo o empenho nosso vai ser para chegar ao final de 2022 com o quadro de servidores legais completo”, disse. Além disso, em julho, o presidente Jair Bolsonaro disse que o órgão poderá ser uma exceção dentro da política de contenção de contratação de servidores anunciada recentemente pelo ministro da economia Paulo Guedes. “Paulo Guedes determinou que poucas áreas terão concurso, porque não tem como pagar mais.

O problema é esse. A gente até gostaria, em uma área ou outra. Abri uma exceção para a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal”, disse o presidente. Mesmo com o último concurso PRF realizado recentemente, uma nova seleção para este ano já estava sendo cogitada, tendo em vista que o total oferecido no certame não supre as necessidades do órgão.

Em 16 de janeiro de 2019, o diretor-geral da corporação, Adriano Marcos Furtado, confirmou a possibilidade de outra seleção, em visita à sede da FenaPRF (Federação Nacional dos Policiais Federais Rodoviários).

A reunião também contou com o diretor executivo do órgão, José Lopes, e o presidente da federação, Deolindo Paulo Carniel. Na ocasião, o sindicalista solicitou que o diretor-geral fizesse gestão junto ao governo para a realização de novos concursos, no sentido de suprir as vagas existentes em lei.

De acordo com ele, a corporação ainda conta com uma defasagem de aproximadamente 3 mil servidores, podendo chegar a 5 mil em 2022. Neste sentido, o novo pedido encaminhado pelo órgão já tem por finalidade suprir as necessidades que forem surgindo dentro deste período.

Os interessados em ingressar na carreira de policial rodoviário federal devem possuir curso de nível superior em qualquer área de formação, além de carteira de habilitação a partir da categoria “B”.

A remuneração inicial do cargo é de R$ 10.357,88, já considerando o auxílio alimentação de R$ 458,00. No caso do cargo de agente administrativo, o inicial é de R$ 4.022,77, já incluindo o auxílio-alimentação, também com 40 horas semanais.

Fonte: Focus Concursos