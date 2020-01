Chuva destrói bueiro e abre buraco de 35m em trecho de estrada rural de Cacaulândia, RO

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que áreas de instabilidade associadas ao fluxo do vento em altos níveis da atmosfera devem se espalhar por parte de Rondônia e deixar o tempo carregado nesta quarta-feira.

A previsão é de céu nublado a encoberto com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia na Capital, no Norte rondoniense, no Vale do Jamari e no Vale do Guaporé. Nas de mais regiões do Estado o dia será de sol entre muitas nuvens. O tempo fica nublado e ocorrem pancadas de chuva com trovoadas entre a tarde e a noite.