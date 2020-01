Agricultura familiar é incentivada com Tarde do Conhecimento e Rodada de Negócios

Por meio de um pedido dos Produtores Rurais de Alto Alegre Dos Parecis e região, vários cafeicultores da região da Zona da Mata, as organizam cpara participar do manifesto em prol da defesa por melhorias nobPreços do Café pago aos Produtores, conforme estabelece o artigo. 73 e 85 do Estatuto da Terra e o art.187 da Constituição Federal onde alguns dos Principais Produtores.

As principais reivindicações são Os pontos / pautas que mais afligem os cafeicultores são : 1) PREÇO MÍNIMO DO CAFÉ que deverá seguir a lei baseado na Constituição Brasileira no Aritigo 187 e, no Estatuto da Terra , lei 4504 nos seus artigos 73 e 85. De acordo com manifestantes o Governo não poderá prevaricar, pois prevaricação e lesar os 300.000 cafeicultores e os 2.000.000 de trabalhadores rurais e de toda sociedade dos 1740 municípios produtores de café com o desemprego e a pobreza .

2) ENDIVIDAMENTO- a cafeicultores padece do endividamento e faz se necessário URGENTE repactuacao dessas dívidas com juros civilizados, carência de 3 anos e no mínimo 10 anos de prazo .

3) CRIAÇÃO DA OCAFE que trará dignidade e sustentabilidade econômica aos cafeicultores. A OCAFE é a Estratégia mais inteligente que surgiu p a Cafeicultura. A OCAFE dará ao setor produtivo a tão sonhada sustentabilidade aos cafeicultores e suas famílias . A OCAFE não dependerá de recursos da UNIÃO e sangrar nossa sofrida sociedade . A OCAFE trará de 5 a 8 bilhões de dólares na balança comercial , trará riqueza e arrecadação de impostos e poderá perfeitamente diminuir as despesas do governo . A Sociedade adorará a inteligentíssima OCAFE que virá a contribuir com expressão a Agenda 2030 onde o Brasil é signatário entre 193 países para diminuir a pobreza mundial.

De acordo com os manifestantes

” será uma luta civilizada e educada, mas exigindo nossos direitos que são divinos e com forte apelo social.

Rondônia se destaque na Produção do Café Clonal, tendo entre os principais Municípios Cacoal, Alto Alegre Dos Parecis, Nova Brasilândia, Alta Floresta, Machadinho D’Oeste, entre outros.

Fonte: Rolnews