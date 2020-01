A Funerária Bom Pastor comunica o falecimento de Isner Bego

É com pesar que comunicamos o falecimento do ex pastor da igreja Luterana de Alta Floresta o Pastor Jorge Klein, ele faleceu em Novo Hamburgo RS.

O P. Jorge Klein nasceu em 09/07/1953, em Porto Lucena/RS, filho de Fredolino Klein e de Erna Hedwig Klein (in memoriam). Casou-se com Ilse Gertrudes Hagemann Klein em 22/11/1985, com quem tem um filho, Jorge Henrique Klein.

Foi ordenado em 01/04/1990 e atuou na Paróquia de São Borja, de 15/08/1986 a 14/05/1990; na Paróquia de Rolante, de 15/05/1990 a 30/09/1995; na Paróquia Guarani, de 01/10/1995 a 19/03/2002; na Paróquia de Getúlio Vargas, de 20/03/2002 a 31/07/2008; na Paróquia de Feliz, de 01/08/2008 a 31/12/2011; na Comunidade em Porto Velho/RO, de 01/08/2012 a 13/05/2017 e na Paróquia Caminho da Fé, de 14/05/2017 a 11/11/2019.

Assumiu o cargo de Pastor Vice-Sinodal do Sínodo da Amazônia em 04/11/2018.

Fonte: Florestanoticias.com