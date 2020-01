PRF recupera 4 veículos roubados em Rondônia

Os ladrões após empreender fuga da guarnição PM com a motocicleta roubada abandonaram o veículo e fugiram em meio a um matagal.

Na noite deste sábado (18) por volta das 23h40, dois ladrões com capacetes de motociclista e jaqueta moletom preta abordaram na Rua Afonso Pena no Bairro redondo um jovem de 19 anos e uma menor de 17, onde anunciaram o roubo, em seguida saíram com a motocicleta roubada da vítima uma Honda NXR 160 Bros além de celulares, outros objetos pessoais e uma certa quantia em dinheiro.

Diante da informação do roubo em andamento uma guarnição PM se deslocou sentido a ocorrência, e se deparou com a motocicleta Honda Bros 160 de cor preta que havia acabado de ser roubada, e então a PM começou um acompanhamento Tático pela Avenida Nilo Peçanha e posteriormente pela Avenida Cuiabá no Bairro Cidade Alta, sendo que os ladrões ao perceberem que iriam ser presos pararam a motocicleta no final da citada Avenida e abandonaram o veículo vindo a adentrar em um mato alto tipo pastagem.

No local foi deixado pelos ladrões um capacete San Marino e uma jaqueta moletom na cor preta.

A Policia Militar realizou varredura no local e também cerco nas proximidades com apoio de outra Guarnição PM porém não lograram êxito na captura dos suspeitos.

A motocicleta Honda Bros e os pertences que foram abandonados no local pelos ladrões foram entregues na Delegacia de Polícia Civil, o veículo foi restituído ao seu proprietário.

Fonte: www.190online.com