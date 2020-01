Moto pega fogo após colisão e motociclista é arremessado por mais de 10 metros

O impressionante acidente aconteceu na tarde deste sábado, dia 18, na Rua José Geraldo, no bairro Vila Jotão, próximo a empresa Mourão, no 2º Distrito de Ji-Paraná. No momento do acidente não houve testemunhas e os dois envolvidos não se lembravam de como aconteceu a batida frontal. “Só me lembro de estar dirigindo normalmente e de repente vi a moto em cima do capô. Foi tudo muito rápido”, contou o motorista Saulo José Vieira, de 39 anos.

Com a força do impacto, o motociclista, identificado como Walison Santos de Almeida, de 25 anos, foi arremessado por mais de 10 metro de distância e caiu dentro de uma galeria. A moto pegou fogo depois da colisão. O motociclista foi socorrido ao HM pelo Corpo de Bombeiros e também não se recorda como o acidente aconteceu.

VEJA O VÍDEO: