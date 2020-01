Dep Federal Léo Moraes destina 200 mil reais para a saúde de Alta Floresta.

O período chuvoso não está impedindo a execução dos serviços de recuperação das rodovias estaduais, um exemplo disso é o trabalho iniciado nesta semana pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER) na RO-459, trecho que liga Alto Paraíso à BR-364.

A execução dos serviços estão sob a responsabilidade das equipes da Usina de Asfalto do DER em Jaru e da 2ª Residência Regional de Ariquemes, que trabalham para cumprir à determinação do governador do Estado de Rondônia, coronel Marcos Rocha, de garantir trafegabilidade com segurança à população, como também, o fomento do setor produtivo que tem crescido significativamente em Rondônia, trazendo um retorno econômico satisfatório.

Segundo o gerente da Usina de Asfalto de Jaru, João Paulo, são produzidas e aplicadas, diariamente, 40 toneladas de massa asfáltica na rodovia. Serão 30 quilômetros recuperados no total, a previsão de término é de 20 dias. “Eu e o residente de Ariquemes, José Lourenço da Silva, reunimos nossas equipes nas frentes de serviço para dar mais agilidade aos trabalhos executados com técnica e massa asfáltica de alta qualidade. Assim, conseguiremos recuperar a maior quantidade possível de rodovias pavimentadas no Vale do Jamari, garantindo resultados duradouros”, disse.

OUTROS SERVIÇOS

No final de dezembro, foram iniciados, também, os serviços de recuperação da RO-257 que liga o município de Ariquemes ao 5º BEC e, 17 quilômetros já foram atendidos com boa trafegabilidade. Na quinta-feira (16), mais uma frente de serviço foi aberta pela Usina de Asfalto do DER na rodovia 133, que liga Theobroma ao Vale do Anari.