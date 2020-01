Temporal arrasa cidades e mata 6 no sul do Espírito Santo

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que a Alta da Bolívia estará modulando o tempo em todo o Estado nessa sexta-feira. Com isso, tempo deverá amanhecer nublado em todas as regiões podendo variar com períodos de céu encoberto no Norte e Leste Rondoniense. A previsão será de pancadas de chuvas e trovoadas em todo o Estado.

Fonte: Sipam