Governo de Rondônia entrega mais de 12 mil mudas de café clonal

O governo de Rondônia entregou mais de 12 mil mudas de café clonal para agricultores rurais do município de Candeias do Jamari, durante solenidade realizada na quinta-feira (16). Foram entregues aos agricultores mudas clonais de café do grupo robusta, cultivar conillon, de alta produtividade.

Essa ação do governo tem o objetivo desenvolver a agricultura familiar, aumentar a renda dos pequenos produtores rurais e incentivar a permanência do homem no campo, além de melhorar as condições de produção. Cerca de oito cafeicultores da agricultura familiar do município foram beneficiados.

A ação faz parte do programa “Plante Mais”, que visa fortalecer a cafeicultura em Rondônia. O aumento do consumo de café no Brasil fez crescer o interesse dos agricultores pelo plantio de cafeeiros, em praticamente todos os municípios. Candeias do Jamari não dispõe de recursos orçamentários para a aquisição de mudas clonais de café para atender a grande quantidade de agricultores familiares interessados no cultivo dessa atividade. Para ajudar o município, as mudas adquiridas e disponibilizadas pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), irão contribuir para amenizar a dificuldade no atendimento a esses produtores rurais.

“Realmente nós estávamos precisando desta ida até o homem do campo e desenvolver o setor exatamente como é preciso. A agricultura é que sustenta nossa cidade, o brasil inteiro e o mundo. E nós queremos fortalecer a nossa agricultura local, com o plantio de café, cacau e muito mais. Temos trabalhado muito para nosso município e vamos continuar”, disse o prefeito de Candeias do Jamari, Lucivaldo Fabrício de Melo.

De acordo com o secretário da Seagri, Evandro Padovani, a aquisição de mudas clonais é uma estratégia do governo de Rondônia para revitalizar as lavouras cafeeiras em todo o Estado. O objetivo é substituir as lavouras convencionais formadas a partir de mudas feitas por sementes, que apresentam produtividade baixa, em torno de 25 a 30 sacas por hectares, por lavouras modernas, implantadas com mudas clonais, com manejo tecnológico adequado, cuja produtividade gira em torno de 80 a 100 sacas por hectare. “Agora é hora de plantar café. Nosso objetivo é potencializar os agricultores deste setor. Essas mudas precisam ser plantadas o mais rápido possível, com carinho, cuidado e orientação técnica. O governador coronel Marcos Rocha tem se dedicado muito em apoiar o setor produtivo, e muitas coisas boas virão ainda nesse ano da agricultura, em parceria com as prefeituras para benefícios dos produtores”, relatou Evandro Padovani durante a solenidade de entrega. A assistência técnica para o plantio das mudas de café podem ser solicitadas através da Entidade Autárquica de Assistência técnica e Extensão Rural (Emater-RO), que visa ajudar na coleta de solo para análises, espaçamento adequado de plantio, entre outras dificuldades que podem surgir aos produtores. Todas essas mudas para chegar até o produtor foram atestadas pela Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron), sendo livres de nematoides e doenças.

Fonte

Texto: Seagri

Fotos: Rinkon Martins e Daiane Mendonça

Secom – Governo de Rondônia