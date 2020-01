Colégio Priscila em Rolim é transformado oficialmente em Colégio Militar pelo governo de Ro

EDUCAÇÃO

Parceria com o Sebrae em Rondônia pode viabilizar programa

As escolas que são administradas pela Polícia Militar em Rondônia podem ganhar um reforço de expressão em seus conteúdos programáticos ainda em 2020. Trata-se da aplicação do Programa de Educação Empreendedora do Sebrae para alunos de ensino médio.

A proposta de levar Educação para as cinco unidades escolares administradas pela Polícia Militar de Rondônia foi levada pelo Diretor Superintendente do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Rondônia (Sebrae), Daniel Pereira, em reunião realizada esta semana (06), na sede do Comando Geral da PM, em Porto Velho.

Na oportunidade, o Diretor explanou como é a metodologia ao Coronel PM Mauro Ronaldo Flores Correia, comandante geral da corporação e ao seu sub-comandante, Coronel Rildo José Flores e também ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do Estado de Rondônia, Coronel BM Demargli da Costa Farias, na sede da instituição, no dia seguinte.

Os comandantes se mostraram bastante favoráveis à iniciativa, uma vez que a metodologia aplicada para o ensino Fundamental já é bastante exitosa nos municípios em que o Sebrae formalizou parcerias e o programa de educação empreendedora voltada para o ensino médio, o Projeto Despertar, será de grande auxílio na formação cívica dos alunos das escola militares, que já alcançam resultados expressivos na vida acadêmica dos jovens que compõem as unidades ao longo do estado de Rondônia.

“Em breve estaremos formalizando um Termo de Cooperação com as unidades escolares sob gestão dos comandos militares para contribuir significativamente no despertar de características latentes nos alunos que possam vir a transformar nossa sociedade. É esta a proposta da Educação Empreendedora que o Sebrae traz.”, disse Daniel Pereira.

O curso Despertar tem como objetivo estimular o empreendedorismo entre jovens estudantes do ensino médio, transmitindo-lhes uma visão de mundo abrangente, para que possam identificar suas potencialidades e descobrir novas oportunidades. A metodologia proporciona que os estudantes sejam estimulados a despertar para uma visão ampla do empreendedorismo, que engloba a cooperação, a cidadania e a ética. Ao final do curso, espera-se que eles estejam mais proativos e comprometidos com o seu desenvolvimento e crescimento pessoal e profissional.

Quer saber mais sobre a atuação do Sebrae? Acesse sebrae.ro ou ligue gratuitamente para 0800 570 0800. Você também pode interagir com o Sebrae pelo WhatsApp, (69) 98130-5656, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube nos canais Sebrae/RO.