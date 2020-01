URGENTE: Ônibus da Eucatur tomba e deixa feridos na Régis Bittencourt, em São Paulo

Um dos veículos envolvidos ficou totalmente destruídos. As vítimas envolvidas no acidente estão sendo encaminhas para o Hospital Municipal de Jaru

Na manhã desta quinta-feira, 16, foi registrado na BR-364, um grave acidente que deixou algumas pessoas gravemente feridas. O acidente aconteceu no trecho entre os municipios de Ouro Preto do Oeste e Jaru (RO). Um dos veículos envolvidos no acidente ficou totalmente destruído.

A Policia Rodoviária Federal e uma ambulância está no local para os trabalhos de praxe. Segundo as informações da PRF, as vítimas envolvidas no acidente estão sendo encaminhas para o Hospital Municipal de Jaru.

A qualquer momento mais informações.

