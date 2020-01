A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento de Francisco Cesário Ribeiro

É com pesar que comunicamos o falecimento de Francisco Cesário Ribeiro, Pai do Devair da lanternagem Paraná. Seu corpo esta sendo velado no pavilhão da igreja Santo Antonio no bairro redondo e seu sepultamento será nesta quarta-feira as 16:00 horas no Cemitério Local. Desde já a família enlutada agradece a presença de todos.

Fonte: Florestanoticias.com