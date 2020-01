Menina de 6 anos é estuprada por menino de 7 em condomínio de Porto Velho

Segundo a mãe da menina, a mãe do garoto apoiou o filho dizendo que ele tinha que “pegar mulher mesmo”

A Polícia de Porto Velho registrou na noite dessa segunda-feira (13), um caso de estupro inusitado e estarrecedor. Uma menina de 6 anos de idade foi estuprada, segundo relatado pela mãe da criança, por um menino de 7 anos no Condomínio onde ambas famílias dos menores residem localizado na Zona Sul da capital.

De acordo com a mãe da menina, o estupro foi descoberto pela outra filha dela de 13 anos no último dia 8. Na ocasião, a criança brincava no Parquinho do Condomínio e de repente, sumiu. Quando foi procurar a irmã, a adolescente flagrou o vizinho de 7 anos abusando sexualmente da menor. Ao avistar a irmã, ele saiu correndo.

Segundo a mãe da menina, ao questionar a mãe do garoto, ela apoiou o filho e disse que ele tinha que “pegar mulher mesmo”.

A vítima foi levada para a UPA Sul para atendimento médico e a mãe acionou a Polícia Militar. O caso será investigado pela Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA).

