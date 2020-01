Corpo com marcas de tiros e facadas é achado ao lado de carro abandonado, em Rondônia

Um homem, ainda não identificado, foi achado morto nesta quarta-feira (15) ao lado de um carro abandonado perto da ponte do rio Cujubim, em Cujubim (RO), Vale do Jamari. Segundo a Polícia Militar (PM), o corpo tinha marcas de tiros e facadas.

Ainda conforme a PM, a guarnição recebeu ligações anônimas, durante a madrugada, informando sobre um carro que estaria abandonado perto da ponte desde sexta-feira (10).

Ao chegarem no local para atender a ocorrência, os policiais encontraram o corpo de um homem ao lado do veículo. Foi constatado que a vítima tinha sido morta com várias facadas e com dois disparos de arma de fogo.

Segundo a PM, os policiais entraram em contato com o proprietário do veículo, cadastrado no sistema, e o homem informou que há vários dias seu filho tinha emprestado o carro para um amigo e este, por sua vez, tinha repassado o carro para uma terceira pessoa dirigir.

O dono do carro ainda ressaltou que estava aguardando a devolução do veículo. A PM diz que não havia restrição de roubo e furto contra o veículo.

Após a perícia, o corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), que vai tentar identificar a identidade do homem. A Polícia Civil investiga o caso para tentar localizar o suspeito do homicídio.

Por: G1