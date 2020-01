Pimenta Bueno (RO), PRF prende passageiro de ônibus com quase 10 quilos de maconha

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde deste domingo (12/01/2020) cerca de 1,1 tonelada de cocaína dentro do tanque de uma carreta de óleo vegetal na BR-050, em Cristalina (GO). A carga foi avaliada em R$ 46 milhões. Esta foi a maior apreensão da substância entorpecente realizada pela PRF na região do Distrito Federal e Entorno.

Por volta das 12h, durante fiscalização na BR-050, uma equipe de policiais rodoviários federais abordou um caminhão que seguia do sentido Catalão (GO) para Cristalina (GO), na altura do km 110.

Os policiais desconfiaram do nervosismo do motorista, que fazia uma rota não comum com o veículo aparentemente vazio. Ao entrevistá-lo, ele afirmou ter acoplado a carreta em Campinas (SP) e a entregaria em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia.

O veículo foi levado para a Unidade Operacional da PRF em Santa Maria (DF), onde foi aberto o tanque e constatada a carga ilícita

Assista a vídeo:

Fonte: METRÓPOLES