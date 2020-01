A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento de José Pires de Oliveira

É com pesar que comunicamos o falecimento de Pedro Basílio de Oliveira, morador da linha 47,5 km 52 próximo ao gease, seu corpo será velado na Igreja Adventista do 7º dia central a partir das 17:00 e seu sepultamento será nesta terça feira dia 7 de janeiro as 10:00 da manhã no cemitério local, a família enlutada agradece a presença de parentes e amigos.

Fonte: Florestanoticias.com