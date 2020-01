Mulheres são atropeladas por caminhão caçamba e uma fica presa embaixo do veículo

Uma mulher, de identidade ainda não identificada, foi atropelada por um caminhão caçamba e ficou presa embaixo do veículo no Jardim Eldorado, em Vilhena, na manhã desta segunda-feira (13/01). Segundo informações da polícia, a mulher sofreu ferimentos graves em uma das pernas. A vítima pilotava uma moto e carregava na garupa outra mulher, que também ficou ferida.

Ainda de acordo com a polícia, as vítimas foram socorridas por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel do Corpo de Bombeiros até o Hospital Regional. A colisão aconteceu no cruzamento das avenidas Juraci Correia Muller com Liliana Gonzaga, próximo à faculdade Avec.

A polícia informou também que o motorista do caminhão acionou o socorro e permaneceu no local. As mulheres estavam a bordo de uma motoneta Honda Biz, que ficou presa embaixo do veículo. A reportagem busca mais informações sobre o acidente.

Veja fotos do acidente:

Fonte: Vilhena Notícias