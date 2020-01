Jovem morre ao colidir na traseira de carreta estacionada em Ji-Paraná

Apesar da violência do impacto, vítimas tiveram apenas escoriações e não quiseram ser encaminhadas para atendimento médico em hospitais

Dois homens sofreram ferimentos leves na manhã desta quinta-feira (09) na Avenida Presidente Kennedy (perímetro urbano da Rodovia do Café), na região de Nova Rússia, em Ponta Grossa. Eles estavam num Fiat Punto que tombou e parou com as rodas para o ar, no leito rodoviário, depois de ser atingido por um caminhão.

As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pelo trecho. Segundo informações obtidas no local, pelo portal aRede, o caminhão vinha de Carambeí e o carro já havia saído da Avenida Souza Naves para ingressar na Presidente Kennedy. O veículo ficou no ‘ponto cego’ e acabou sendo atingido pelo caminhão.

A estrutura de socorro público do Município foi acionada. Os ocupantes do carro são irmãos e estavam indo trabalhar quando sofreram o acidente. Eles recusaram encaminhamento. O acidente aconteceu nas proximidades do Cemitério São Sebastião.

Fonte: A Rede – Em Trânsito