Garota de programa é acusada de roubar mais de 2 mil reais de cliente e e flagranteada

Imagem: Ilustrada

Francisco N.F., de 42 anos, conhecido como “Toquinho”, foi morto com dois tiros, na madrugada de sexta-feira 10, na Travessa da Pista, Comunidade Esperança, região da Baixada da Sobral em Rio Branco (AC).

Segundo informações da polícia, quatro homens armados, suspeitos de serem membros de uma facção, pularam o muro do Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac) e tiveram acesso à comunidade, onde várias pessoas participavam de uma bebedeira. Os participantes da festa fugiram quando viram os criminosos, mas “Toquinho” não saiu do local, pois, supostamente, estaria bêbado.

Ainda de acordo com a polícia, o homem foi rendido pelos bandidos que perguntaram várias vezes: “Você é do CV? Você é do CV?”. Em seguida, os criminosos efetuaram dois disparos, sendo um na cabeça e outro no peito da vítima, e depois fugiram do local pulando novamente o muro do Hosmac.

Fonte original: Extra de Rondônia