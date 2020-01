Pimenta Bueno – Acidente com motocicleta ceifa vida de ex-vocalista do Grupo ALG

A vítima foi encontrada por populares e socorrida pela Ambulância, a Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência policial sobre o caso.

Um jovem de 19 anos foi encontrado caído ao lado de sua motocicleta na tarde desta sexta-feira (10), na altura do km 01 no travessão da linha 47/5 com a cinquentinha, próximo ao frigorífico, zona rural do município de Alta Floresta (RO).

Um popular que passava pelo local acionou a Polícia, que em seguida acionou a Equipe do serviço móvel Hospitalar que compareceu ao local e socorreu a vítima ao hospital municipal de Alta Floresta.

Segundo a PM, a vítima apresentava algumas escoriações, e possivelmente tenha caído sozinho com sua motocicleta Honda CG 150 START.

A motocicleta ficou a cargo da mãe da vítima que se encontrava no HPS.

Fonte: www.190online.com