A Funerária Bom Pastor comunica o falecimento de Ana Maria da Silva

Um homem de 67 anos de idade foi encontrado morto nesse domingo (05), dentro de sua própria residência, localizada na Rua Jurandir Pereira dos Santos, Casas Populares, em Theobroma. A vítima foi identificada como senhor Aguilar Cocco.

A Policia Militar de Theobroma foi acionada, e ao comparecer no local dos fatos, fez contato com uma testemunha. A senhora relatou que trabalhava cuidando da casa e auxiliava nos cuidados da saúde do Sr. Aguilar e que neste domingo ao chegar na casa e entrar na residência como de costume, encontrou a vitima deitada na cama e não respondia seu chamado. De imediato ligou para o hospital, que enviou uma ambulância, porém foi constatado que a vitima já estava em óbito. A testemunha relatou ainda que a vitima sofria de problemas cardíacos, diabetes e hipertensão.

A causa do óbito não foi oficialmente divulgada, no entanto a suspeita é que tenha sido morte natural, já que não foram encontrados sinais de violência no corpo da vitima e também não há vestígios de que sua residencia tenha sido alvo de ladrões.

Foi acionada a perícia, que compareceu no local acompanhados do Delegado de polícia de plantão que realizaram os trabalhos de praxe e em seguida o corpo foi liberado a família e aos cuidados da funerária Cristo Rei. Onde segundo informações de amigos o corpo será velado e sepultado na cidade de Jaru.

Fonte: Portal Theobroma