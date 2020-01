‘Não foi pesca, foi caça’, diz jovem que capturou carpa gigante de 36 kg em represa, veja

O azulejista Igor Ferreira diz ter vivido uma aventura ao capturar com as próprias mãos uma carpa de 36 quilos na represa do Parque Municipal de Taquaritinga (SP). O peixão ficou preso em um barranco, após o nível da água aumentar em decorrência das chuvas.

“Levamos até um susto na hora. Grudei em cima e ele querendo escapar. Enfiei a mão na guelra dele, na boca e fui puxando. Mas, eu não aguentava o peso. Meu amigo chegou, nós grudamos e tiramos da água. Não foi pesca, foi uma caça. Foi divertido, emocionante”, afirma.

A pescaria aconteceu e horas depois, a foto de Igor e do amigo carregando a carpa amarrada a um tronco de madeira viralizou na internet. O azulejista conta que sempre pesca na represa, mas nunca pegou um peixe tão grande e pesado.

“Já pegaram peixe grande, mas desse tamanho nunca. Acho que nenhuma vara tira um peixe daquele tamanho, só na aventura mesmo. Tem que ser no braço, como a gente fez. Quem ouve pensa que é história de pescador, mas é verdade”, brinca.

Segundo a Polícia Militar Ambiental, apesar de janeiro ser período de Piracema, quando ocorre a reprodução dos peixes e a pesca é proibida, a captura da carpa não pode ser considerada crime porque essa espécie não é nativa. O peixão de Taquaritinga já foi para a panela.

“A gente já foi limpando, picando, tirando os filés, a mãe jogando na frigideira. Foi bom, foi bom de verdade”, comemora Igor.

Repercussão

A captura da carpa virou assunto em Taquaritinga. O bombeiro Flávio Aparecido Batista, que tem o hábito de pescar na represa da cidade, conta que viu o peixe de perto. Ele diz que antes desse, só tinha visto um pintado que pesava 22 quilos.

“É fato verídico, verdadeiro, o peixe está no freezer, na casa de um amigo. Acho até que já cortaram, mas a prova está lá”, afirma. “A gente pesca nesse lugar com frequência, mas um peixe desse tamanho nunca pesquei, deu inveja”, completa.

O estudante Felipe Flores, de 9 anos, também diz que viu o peixão de perto e ficou impressionado. “Era maior que eu. Tinha uns 33 quilos. Grande, né?! Nunca tinha visto um desses. Deve dar uma bela carne, hein?!”, afirma.

O pedreiro Marcelo Gomes conta chegou a duvidar da história, mas, quando chegou à represa para pescar tilápias na manhã deste sábado, alguns amigos lhe mostraram as fotos e ele ficou espantado com o tamanho da carpa.

“Toda vez que chover e encher a represa, vou descer. Quem sabe? Na vara não tem como pegar um peixe desses. Quem sabe na próxima vez, se estiver lá embaixo, encalha outro peixe e eu pego? Abraço com tudo e levo embora”, diz.

A carpa de 36 kg capturada às margens da represa de Taquaritinga, SP — Foto: Reprodução/EPTV

Fonte: G1 SP