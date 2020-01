Bandidos invadem sítio matam cinco porcos e fogem com mais de 200 kg de carne

O caso está sendo investigado pela 11ª Delegacia de Polícia, no Núcleo Bandeirante, como feminicídio. Se confirmado, este será o primeiro caso em 2020.

Segundo a polícia, a jovem estava nua e foi encontrada por um diácono da igreja. Inicialmente, a suspeita era de morte natural. No entanto, os investigadores encontraram sinais de queimaduras nas partes íntimas e nas roupas da mulher, além de marcas de estrangulamento.

Corpo enterrado em Minas Gerais

Larissa Francisco Maciel foi enterrada na tarde desta terça-feira (7), na cidade de Cabeceira Grande, em Minas Gerais. Ao G1, um tio da jovem disse que pouco antes da jovem ser encontrada morta, ela foi vista com um homem em um posto de gasolina da região.

O ano de 2019 terminou com um aumento de 62% no número de feminicídios no DF em quatro anos. De 5 de janeiro até 26 de dezembro do ano passado, o G1 apontou 34 casos (veja abaixo quem foram as vítimas).

Fonte: G1