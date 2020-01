URGENTE: Dupla é presa pela Polícia Federal com mais de 100 mil em notas falsas

A Polícia Federal (PF) prendeu na tarde dessa segunda-feira (06) em flagrante na cidade Ji-Paraná, região central do estado, dois suspeitos em posse de R$ 100.380,00 em notas falsas que haviam acabado de recolher da Agência Central dos Correios no município.

De acordo com a PRF, o dinheiro chegou na Agência dos Correios de Ji-Paraná acondicionado em uma caixa de papelão. A encomenda feita pela dupla continha 63 folhas R$100 que somaram R$ 25.200,00; 252 folhas de R$ 20 no valor de R$ 30.240,00; 150 folhas de R$ 50 no valor de R$ 30.000,00; e 249 folhas de R$ 10 somando R$ 14.940,00, que juntas, totalizaram os R$ 100.380,00 em notas falsas.

Um dos suspeitos identificado como Caique Moreira Albani, confessou a PRF que as notas falsas foram adquiridas pela internet através de um perfil no Facebook.

Falsificar, fabricar ou alterar moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro é crime previsto no artigo 289 do Código Penal. Mesmo tendo recebido de boa fé, comete crime, com pena prevista de seis meses a dois anos e multa, quem a recebe e a mantém em circulação, repassando a outros.

