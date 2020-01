Vizinha chama polícia ao confundir papagaio com mulher gritando

A polícia acorreu a uma casa no estado norte-americano da Florida depois de os vizinhos reportarem ter ouvido uma mulher a gritar no interior de uma casa. Mas acabaram por conhecer Rambo, o papagaio verde, que tinha sido ensinado a dizer “ajudem, ajudem” e “deixem-me sair”.

Num vídeo obtido pelo site ViralHog e partilhado no Facebook o departamento do Xerife do condado de Palm Beach, é possível ver o dono, que não foi identificado, a arranjar os pneus de um Mini Cooper. Por detrás é possível ouvir os gritos de Rambo.

“O seu vizinho diz que ouviu alguém gritar”, diz um dos agentes ao homem que acaba por sorrir. “Eu vou trazer-lhe o responsável”, responde o homem enquanto abre o portão das traseiras da casa e regressa com o seu papagaio na mão.

Depois de Rambo mostrar ser o responsável pela confusão e de os agentes ficarem descansados, o papagaio foi ainda apresentado à vizinha preocupada. “Ela deu uma boa gargalhada”, explicou o homem, referindo que ensinou o pássaro a fazer aqueles barulhos quando era criança.

Veja abaixo o vídeo do momento:

Fonte: Notícia ao Minuto