Seduc divulga instituições contempladas pelo Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares

O Estado de Rondônia foi contemplado pelo governo Federal com quatro escolas cívico-militares e que estarão funcionando em 2020. Nesta quinta-feira (2), a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) anunciou as unidades escolhidas para participar do programa: Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Ulisses Guimarães, em Porto Velho; Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Padre Ezequiel Ramin, em Alta Floresta do Oeste ; Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 28 de Novembro, em Ouro Preto do Oeste; e a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Priscila Rodrigues Chagas, em Rolim de Moura.

Segundo a diretora geral de Educação da Seduc, professora Irany Oliveira, as escolas vão funcionar com profissionais da Polícia Militar de Rondônia e do Corpo de Bombeiros. “As novas escolas já existem. São unidades estaduais que estão readaptadas para adotar o modelo dos colégios militares. As aulas começam já no início do próximo ano letivo, marcado para 6 de fevereiro”.