Homem levanta da cadeira de rodas e furta uísque, veja o vídeo

Um homem foi flagrado levantando-se de uma cadeira de rodas para furtar um uísque, no último sábado (04/01/2020), em um supermercado em Foz do Iguaçu (PR). As informações são do G1.

Imagens da câmera de segurança mostram o momento em que o suspeito entra no estabelecimento e vai até o corredor de bebidas. Após alguns instantes, o homem levanta e pega o produto da prateleira.

No vídeo, ainda é possível ver o criminoso colocando a bebida dentro da calça e cobrindo com a camiseta. De acordo com o gerente do supermercado, será registrado um boletim de ocorrência contra o suspeito.