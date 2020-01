É falsa a informação de carne de urubu vendida como de galinha caipira em feira de Manaus

As fotos utilizadas nas matérias, circulou em países de língua espanhola muito antes de ser divulgada no Brasil

Diversos portais de credibilidade, dentre eles, 180 Graus e Meio Norte, inclusive a blogosfera maranhense, foram induzidos ao erro. Segundo análise do ‘Boatos.org’, grande autoridade na desmitificação de boatos e combate às fake news, a informação é falsa. Em respeito ao leitores, reiteramos a verdade dos fatos.

Imagens de cabeças de urubu e de um animal depenado (que supostamente seria da espécie) estão circulando na internet junto com a denúncia de que estão vendendo carne de urubu como se fosse de galinha caipira. Vimos versões da história falando de cidades como a de Belém, mas, graças à colaboração de alguns veículos de mídia locais, a versão mais recorrente aponta que o caso ocorreu em uma feira de Manaus. Os textos apontam que há um mercado de carnes clandestinas nas ruas da capital do Amazonas e que o preço da unidade da ave seria de R$ 5. Leia trechos de duas das versões da história que circularam em redes sociais.

Versão 1: Bizarro! Manauaras em perigo; Carne de Urubu está sendo vendida na cidade de Manaus como frango. Um novo mercado de carnes clandestinas circula pela capital amazonense. Homens oferecem carne de Urubu dizendo que é galinha caipira, segundo informações repassadas ao portal O Abutre. Os animais são capturados com linha de pesca e anzóis com isca, depois são tratados e embalados e passam a ser vendidos nas ruas de Manaus. O preço é 5 reais a unidade, a Fonte que nos passou a informação diz que foi vítima do golpe e alerta a população a ter cuidado, se oferecerem galinha caipira, cuidado! Você pode estar comprando carne de Urubu.

Versão 2: Urubus são vendidos como galinha caipira nas ruas de Manaus Os amazonenses estão comprando “gato por lebre”, ou melhor, urubu por galinha caipira. A denúncia é do site de notícias O Abutre, que publicou fotos postadas em redes sociais mostrando as aves sendo depenadas e vendidas nos bairros de Manaus ao preço “promocional” de R$ 5. Segundo a denúncia, o comércio é feito nas ruas da cidade em carros que circulam anunciando a venda do produto clandestino. As fotos mostram urubus já abatidos, preparados e embalados para o consumo. Ainda de acordo com a publicação, os urubus são capturados com linha de pesca e anzóis com isca. […]

Carne de urubu é vendida como galinha caipira em feira de Manaus, no Brasil?

Muita gente ficou assustada com a história e saiu compartilhando as fotos por aí. Mas será mesmo que a informação que aponta que carne de urubu está sendo vendida em Manaus (ou em qualquer outro lugar do Brasil)?

A resposta é não. Calma aí que a gente explica tudo para vocês. Apesar de as notícias terem saído em alguns veículos, um detalhe nos incomodou: as características do texto. Apesar de ter uma “cara” de notícia, ele é extremamente vago (faltam informações sobre as pessoas que estavam vendendo, o local etc), alarmista e não cita fontes confiáveis (em alguns casos, citavam um site manauara como o “denunciante”, que, por sua vez, citava “as redes sociais” como fonte).

Sem muitos indícios sobre a história, resolvemos fazer uma busca pelas imagens dos supostos urubus vendidos no Brasil. Foi aí que descobrimos que a foto circulou em países de língua espanhola muito antes de chegar por aqui. Ao fazer uma busca reversa pelo “caso do urubu vendido como frango”, descobrimos que a história “chegou ao Brasil” por volta do dia 3 de janeiro. Porém, descobrimos registros de imagens que viralizaram no México e outros países da América Central no dia 29 de dezembro do ano passado.

O primeiro lugar que achamos registros da história foi Honduras. Depois disso, vimos a denúncia circulando pela Nicarágua, Costa Rica e México. Todas as denúncias linkadas aqui são do dia 29/12/2019. A partir daí, vimos versões no México (algumas falavam que o “caldo do urubu” estava sendo vendido como um produto medicinal). Só alguns dias depois que a denúncia “virou brasileira”.

Resumindo: a história que aponta que carne de urubu está sendo vendida em uma feira de Manaus é falsa. Com tantas versões circulando na web, fica difícil saber o local real da venda. Porém, a cronologia da denúncia e a falta de repercussão entre autoridades no Brasil já nos faz ter certeza que a venda das aves das imagens não ocorreu por aqui.

Fonte: Boatos.org