PRF emite nota sobre morte de policial em Vilhena Ro

Na tarde deste domingo, 5, o Núcleo de Comunicação Social da Polícia Rodoviária Federal (PRF) emitiu nota a respeito do policial José Klesio Carias de Freitas, de 35 anos, encontrado morto em seu apartamento, na Rua Daltoé, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA – MJSP

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

Falecimento de PRF em Vilhena/RO

No final da manhã deste domingo,5, o PRF José Klesio Carias de Freitas, de 35 anos, foi encontrado morto em sua residência, na cidade de Vilhena (RO).

O policial não compareceu ao serviço no dia de hoje, razão pela qual uma equipe deslocou até a casa dele, no interior da qual Carias foi encontrado sem vida, com uma perfuração na região da cabeça, decorrente de disparo de arma de fogo. As circunstâncias do incidente estão sendo investigadas pelos órgãos competentes.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está em contato com a família do agente, que estava lotado na 4 Delegacia, em Vilhena, e prestando o apoio necessário à situação.

A PRF lamenta extremamente o ocorrido e se solidariza com familiares e amigos de Carias, que sempre prestou seu serviço de forma exemplar, não poupando esforços para honrar a Gloriosa.

Núcleo de Comunicação Social – RO