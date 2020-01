Muro de contenção cai sobre casa com 6 pessoas após forte chuva em Ariquemes, RO

Grupo seguia para Sinop, onde aconteceria festa de reveillon

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas em um grave acidente envolvendo um veículo VW Space Fox, de cor preta, placas de Sinop-MT. O capotamento foi registrado na tarde de terça-feira (31), por volta das 13h25, na MT-249, rodovia que liga Nova Mutum a São José do Rio Claro-MT.

Segundo informações de sites matogrossenses, no veículo estavam cinco pessoas, que seguiam sentido Nova Mutum-MT, quando o condutor do veículo teria perdido o controle da direção, saindo da pista e capotando por várias vezes até parar em uma árvore.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e deslocou com duas viaturas de resgate ao local. Das cinco vítimas, uma mulher, identificada como Regina Cordeiro da Silva Aragão, 49 anos veio a óbito. Ela era esposa de Elio Pereira de Aragão 47 anos, que conduzia o veículo. No carro também estavam os dois filhos do casal, Talison Everton de 18 anos, e Regiele da Silva de Aragão, 31, além de uma outra vítima identificada como Wesley, de idade não revelada.

Foi preciso realizar o desencarceramento de Wesley e Regieli, que ficaram presos nas ferragens. Ao todo três vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Nova Mutum.

A família havia saído de Rondônia, onde passaram o Natal, e seguiriam para Sinop, a fim de comemorar a virada de ano com familiares; depois, iriam para Colíder-MT, onde residem. O estado de saúde doe feridos não foi divulgado.

A Policia Militar foi acionada e esteve no local apurando as causas do acidente para a confecção do boletim de acidente; a Policia Civil de Diamantino também foi ao local. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC), de Tangara da Serra foi acionada para realizar a perícia no local do acidente.

Fonte: Gazeta MT

Autor: Da redação