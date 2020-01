Motoqueiro carregando duas crianças na garupa atinge carro parado no centro

O acidente de trânsito aconteceu na noite deste sábado, 04 de janeiro, na avenida Beira Rio, poucos metros após a avenida Marques Henrique, no centro de Vilhena.

De acordo com o apurado, o motociclista pilotava uma Yamaha Faser 250 de cor azul e transitava pela avenida Beira Rio, sentido ao bairro São José, transportando na garupa duas crianças de idades não reveladas, ocasião em que por motivos desconhecidos, perdeu o controle da direção ao ver o carro estacionado em sua frente.

Após perder o controle da direção, o jovem acabou sofrendo uma queda e a motocicleta atingiu a traseira do carro, indo parar embaixo do automóvel.

Com o acidente, ele sofreu um corte no pé e as crianças leves escoriações, sendo todos encaminhados ao pronto-socorro do Hospital Regional por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros Militares.

A Polícia Militar de Trânsito (P-TRAN) isolou a área até conclusão de perícia por parte da Polícia Técnico-Científica (POLITEC).

