Suspeitos de manter família refém em São Felipe D” Oeste são presos pela PM

O jovem teria sido visto pela última vez no referido local fumando narguilé com algumas pessoas, e teria se envolvido em uma suposta confusão, após isso, o mesmo desapareceu, estava sendo procurado, com fotos publicadas nas redes sociais.

O corpo que foi encontrado boiando na tarde desta sexta-feira (03), no rio Machado, nas proximidades do Km-8, saída para Presidente Médici, próximo ao antigo Corinthians é de um jovem da cidade de Cacoal.

O jovem foi identificado como, Cleiton de Souza, que desapareceu na noite de Réveillon. , que aconteceu no Complexo Beira Rio, que fica as margens do Rio Machado naquela cidade.

O corpo percorreu cerca de 100 Km até chegar a Ji-Paraná, provavelmente devido as fortes chuvas que caíram nós últimos dias, as correntezas trouxeram com mais facilidades.

O corpo já estava em avançado estado de putrefação, e teria sido vítima de um suposto homicídio.

Fonte: Rondoniatual