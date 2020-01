Padrasto atira em enteado na zona rural de Colorado do Oeste Ro

Vítima foi socorrida ao hospital e o suspeito fugiu

A tentativa de homicídio aconteceu nesta tarde de quarta-feira, 01, na Linha 2 Rumo Escondido Km 7,5 área rural de Colorado do Oeste.

Segundo informações, a vítima de 36 anos foi alvejada pelo menos duas vezes pelo seu padrasto. Um dos tiros acertou a região do joelho e se alojou próximo a virilha, e o outro atingiu o antebraço.



A vítima foi encaminhada para o Hospital de Colorado do Oeste, e transferida para o Hospital Regional de Vilhena em estado estável.

O suspeito de ser o autor do disparo fugiu e levou a arma usada na tentativa de homicídio, um revólver calibre 38.

De acordo com informações da PM, a vítima e o suspeito vinham discutindo desde a véspera da virada do ano, e no dia 1 a discussão se acirrou, culminando com a tentativa de homicídio.

O caso foi registrado pela Polícia Militar.

Fonte:Rota Policial