Em Rondônia PM mata pit bull usando apenas as próprias mãos; Dono foi preso

Acusado alegava ser parente de delegado e disse que já havia surrado um tenente

Um homem de 35 anos foi preso e o cachorro dele, da raça pit bull, foi morto por um policial militar, na tarde de ontem, no bairro Assosset, em Vilhena.

A PM foi acionada por moradores, que acusavam o dono do animal de “estumá-lo” contra as pessoas que passavam pelo local. Ele chegou a soltar o cachorro para atacar um homem com quem discutia.

Quando a polícia chegou ao local dos fatos, notou que o dono era tão agressivo quanto seu cão. Ele disse aos policiais que era parente de um delegado, já havia batido num tenente e não tinha medo de ninguém. Também ameaçou “cortar no facão” os vizinhos que o haviam denunciado. “Vocês vão ver com quem estão falando”, chegou a disparar para os policiais.

No momento em que Clebertt Gonçalves Gomes discutia com as autoridades, o cachorro dele avançou contra um policial, que disparou um tiro de espingarda calibre .12, mas não atingiu o cão. Desequilibrado, o PM caiu e foi atacado pelo pit bull.

Neste momento, um sargento que participava da ocorrência aplicou um mata-leão no cachorro, e o matou, por sufocamento, usando apenas as próprias mãos.

Ao ver o cão morto, o dono se descontrolou ainda mais, e tentou agredir os policiais, mas acabou imobilizado e algemado, sendo levado para a Unisp.

Fonte: Folha do sul on-line